Folkloristische stoet als start van het keizerschap Alfons Schryvers

03 april 2019

13u31 0

Zondag 7 april is een hoogdag voor de Antwerpse polderdorpen. Als afsluiter van het seizoen wordt op de Botermarkt, in het centrum van Zandvliet, gestreden voor de keizerskroon van de verenigde gansrijders. Enkel de recente koningen van de negen verschillende gansrijdersmaatschappijen, plus de uittredende keizer, mogen hieraan deelnemen.

Het keizerschap start met een folkloristische stoet waaraan alle leden van de verschillende maatschappijen deelnemen met op kop hun koningen te paard. In hun voetsporen volgen grote tractors met wagens, fanfares en carnavalwagens. De stoet start om 14 uur en volgt het parcours De Keyserhoeve, Putsebaan, Antwerpsebaan, Zandvlietse Dorpstraat, Zoutestraat , Spaansemolenstraat en Botermarkt. Daar start om 15.30 uur het eigenlijke gansrijden dat tot na 18 uur duren. In afwachting van de ontknoping kunnen bezoekers kuieren op de feestmarkt, en kermis, die staat opgesteld in de De Keyserhoeve. Ondertussen zorgen gelegenheidsorkestjes voor sfeer in de omliggende cafés. Het centrum van Zandvliet is heel de dag volledig afgesloten voor alle verkeer. Zowel wagens als bussen van het openbaar vervoer volgen een omleiding. Er nemen dertig ruiters deel aan het keizerschap aan het keizerschap. De zeven deelnemende maatschappijen zijn de Stabroekse gansrijders, de Hoevense gansrijders, de Ware Gans Lillo, de Lustige Gans Ekeren, de veteranen Zandvliet, Jonge ruiters Zandvliet, de Oude Gans Berendrecht, de Lollemannen Berendrecht en de Nieuwe Gans Berendrecht.