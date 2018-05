Folkloredag 30 mei 2018

Zondag 3 juni, van 13 tot 17 uur, is er een folkloredag in het Poldermuseum aan de Tolhuisstraat in Lillo. Peter Paardekam, omroeper van de Oude Gans Berendrecht en de Vrije Gans, toont hoe men een net voor het gansrijden kan breien. Peter Hendrickx brengt om 14.30 en 16 uur bekende folkloreverhalen. Dorstigen kunnen in het retro-café van het Poldermuseum terecht voor een Blote nek. Voor deze gelegenheid rijdt er ook een oranje retrobus uit de jaren 80 tussen Antwerpen en Lillo-Fort. De bus vertrekt op de Rooseveltplaats, perron 21 om 12.10, 13.35 en 15 uur. Een ritje kost 5 euro heen en terug. De bus stopt ter hoogte van de parkeerplaats op de Scheldelaan. De terugritten zijn voorzien om 12.55, 14.20, 16.30 en 18.15u. (FSE)