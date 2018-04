Felle brand vernielt bovenverdieping 18 april 2018

02u56 0

Aan de Putsebaan in Berendrecht heeft het gisterenavond stevig gebrand. De bovenverdieping van een woning vatte vuur en de vlammen sloegen uit het dak. "De brand was relatief snel onder controle maar het vuur kroop wel tussen de isolatie van het dak, waardoor onze mensen nog lang bezig waren om de situatie volledig onder controle te krijgen", vertelt woordvoerder voor de brandweerzone Antwerpen, Jasmien O. De bovenverdieping raakte helemaal vernield. Een bewoner moest ter controle naar het ziekenhuis gebracht worden. Er raakte verder niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan, was gisterenavond nog niet duidelijk. (NBA)