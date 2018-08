Eenrichtingsverkeer 24 augustus 2018

In de Monnikenhofstraat, Raapakker en Predikherenbos in Berendrecht worden nutswerken uitgevoerd ter voorbereiding van de vernieuwing van een deel van de voetpaden in de Monnikenhofstraat. Hierdoor geldt éénrichtingsverkeer in deze straten vanaf maandag 3 september tot en met vrijdag 28 september. In de Monnikenhofstraat is dat vanaf het Predikherenbos tot aan de Carrefour. Bewoners mogen richting Stabroek in de Monnikenhofstraat rijden. In de Raapakker mogen voertuigen enkel van het Kruisbos richting de Monnikenhofstraat rijden en in het Predikherenbos is dat in de omgekeerde richting. Ook het openbaar vervoer volgt een omleiding. (FSE)