Eénrichtingsverkeer op Putsebaan Alfons Schryvers

30 januari 2019

In de Putsebaan in Zandvliet, tussen de IJzerenwegstraat en de Fregatstraat, worden de voetpaden aan de oneven zijde van de straat heraangelegd. Hierdoor geldt er éénrichtigsverkeer in de Putsebaan vanaf maandag 4 februari tot en met vrijdag 15 februari. Het verkeer mag op de Putsebaan enkel rijden richting Armenstraatje. In de andere richting is er een omleiding voor het doorgaand verkeer. Bussen van De Lijn volgen ook een omleiding richting Antwerpen. De haltes Antwerpsebaan, Aakstraat, Dorp en Bakkerstraat worden niet bediend richting Antwerpen. Er zijn vervanghaltes in de Zandvlietse Dorpstraat, ter hoogte van de Antwerpsebaan, het Berendrechtsvoetpad en de Zoutestraat. Richting Zandvliet volgen de bussen geen omleiding.