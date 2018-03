Een stukje éclairhemel op aarde BEDENKERS WASBAR STARTEN NIEUW PATISSERIECONCEPT NINA BERNAERTS

02u40 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Als er een hemel bestaat voor zoetebekken, dan krijgt die vanaf morgen serieuze concurrentie. Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde, de bedenkers van de Wasbar, openen dan in de Schrijnwerkersstraat Chez Claire, een shop waar je maar liefst 13 verschillende soorten éclairs naar binnen kunt schuiven. De twee ondernemers hebben grootse plannen: "Amerika is ons einddoel."

De inrichting van Chez Claire is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. En dat wilden de ondernemers ook. Ze gingen de mosterd halen in Parijs maar deden er wel een stevig schepje bovenop. "Het is ondertussen twee jaar geleden dat we het idee van een éclair-shop tegenkwamen in Parijs. We betaalden daar 8 euro voor een heerlijke patisserie maar dat was het dan. Heel duur, niet bijzonder groot en een simpel interieur. We vonden dat er veel meer in zat. Het idee heeft dan enkele maanden bij ons gerijpt en dan zijn we er uiteindelijk ook mee gestart. Bij ons moet het meer zijn dan louter het product", klinkt het overtuigd. De jongens vergelijken het met windowshoppen naar een dure Louis Vuitton.





Verwenmoment

"Mensen moet hier komen, aan het raam zich kunnen verlekkeren, maar dan ook toegeven aan dat verwenmoment. Er moét zoveel tegenwoordig. We moéten een carrière hebben, we moéten leuke hobby's hebben, we moéten slank zijn, we moéten op de yoga zitten, enzovoort. Die neiging naar perfectie zorgt voor veel druk. Daarom is dit echt eventjes ontsnappen, even een verwenmoment met een éclair en een coupe champagne erbij, want naast koffie hebben we ook onze 'Chez Claire' champagne op de markt gebracht."





Het was voor Dries en Yuri, die we nog kennen als de bedenkers van de Wasbar, toch even zoeken naar de juiste partner voor hun product.





13 soorten

"We hebben een nieuw atelier gestart want we wilden toch echt een geloofwaardig product brengen. Een éclair met citroen mag geen zoete vanille zijn met een vleugje citroen, het moet dan ook echt naar citroen smaken en een beetje zuur zijn. Framboos moet framboos zijn en niet iets wat daar op lijkt. Alle 13 verschillende éclairs zijn dan ook uitvoerig getest. Het laatste jaar hebben we er waarschijnlijk wel honderden gegeten."





Om het concept mee vorm te geven gingen de heren in zee met het Antwerpse ontwerpbureau, Pinkeye. "We werken al lang samen met Pinkeye, we deden dat ook al toen we Wasbar uit de grond stampten. Ze voelen ons goed aan. We wilden ook echt iets dat clashte, we hebben er ook fel in geïnvesteerd. We willen een herkenbaar punt worden. Het idee is dat we met Chez Claire een keten starten. Het concept kan je gemakkelijk kopiëren en dan denken we vooral aan Engeland en Amerika. Daarom ook dat we de Belgische identiteit uitspelen. 'Belgian's finest pastry', staat op de ramen, vooral om er mee naar het buitenland te trekken."





Chez Claire zwaait morgen in de Schrijnwerkersstraat de deuren open voor het grote publiek. Een éclair kost tussen de 3,5 en 4,5 euro.