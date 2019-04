Dubbelfestival voor 900ste verjaardag Alfons Schryvers

11 april 2019

Dit jaar bestaan Berendrecht en Zandvliet 900 jaar en dat wordt gevierd tijdens het dubbelfestival “Sterren van de Polder”. Televisiegezicht Sieg De Doncker is gastheer en brengt op zondag 12 mei enkele mysterieuze opdrachten mee voor de inwoners van de polder. Tijdens het slotfeest op 10 juni komt Sieg terug om samen met alle bewoners de 900ste verjaardag te vieren tijdens een groots straatfeest.

De eerste vermeldingen van de dorpen Zandvliet en Berendrecht dateren uit 1119. In 1382 werd Berendrecht bijna van de kaart geveegd door overstromingen. Het naburige dorp Zandvliet liet toe dat Berendrecht zich herstelde op een stuk van zijn grondgebied. Sindsdien zijn beide dorpen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondertussen maken beide polderdorpen -samen met Lillo- al 61 jaar deel uit van de stad Antwerpen. Om het 900-jarige bestaan te vieren, organiseert het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo een feestjaar om de inwoners in de bloemetjes te zetten, samen terug te blikken en met gepaste trots de toekomst tegemoet te kijken. Hoogtepunt wordt het dubbelfestival “Sterren van de Polder” met een startfeest in Berendrecht en een slotfeest in Zandvliet. Het startfeest vindt plaats op zondag 12 mei, vanaf 12 uur op het grasplein Viswater, in Berendrecht. Dan test Sieg De Doncker, presentator van onder meer het VTM-programma “De Wereld rond met 80-jarigen”, hoe groot de liefde van de polderbewoners voor hun dorpen is. Dat doet hij door hen mysterieuze opdrachten voor te schotelen. Daarnaast staan er ook een picknick, kinderanimatie en optredens van Your Favourite House-Garden-Kitchen Orchestra en FIXKES op het programma. Op pinkstermaandag 10 juni, vanaf 14 uur in het Armenstraatje, komt Sieg naar Zandvliet om het grootste straatfeest van het land te dirigeren. Enkele topgroepen, kinderanimatie en foodtrucks zorgen dan voor de sfeer bij een verrassend spektakel. Het volledige programma is gratis. De timing van alle optredens op www.sterrenvandepolder.be.