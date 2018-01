Dronken bestuurster rijdt tegen twee auto's 26 januari 2018

02u39 0

Een dronken bestuurster heeft woensdagavond twee geparkeerde wagens in de Monnikenhofstraat zwaar beschadigd. Ze was er met haar eigen auto tegen gereden en probeerde nog te vluchten, maar haar wagen was niet echt rijvaardig meer. De vrouw haar rijbewijs werd met onmiddellijke ingang ingetrokken. (VTT)