Doe mee aan WK buikschuiven 20 juli 2018

02u35 0

Op zaterdag 11 en zondag 12 augustus, van 14 tot 18 uur, is het voor de zesde maal het WK buikschuiven op het terrein naast het café De Leeuw Van Vlaanderen in Zandvliet. Individuele deelnemers die de strijd willen aangaan, komen zaterdag aan de beurt. Een verschil met voorgaande jaren is dat de competitie per groep gebeurt. Teams bestaan uit 4 tot 6 schuivers. Inschrijven kan door te mailen naar info@wkbuikschuiven.be met vermelding van de teamleden en een roepnaam. Inschrijven per team kost 50 euro maar dat krijg je terug in drankbonnen. De kids komen zondag aan de beurt en mogen nog meer schuiven dan vorig jaar. Voor hen is het gratis maar zij moeten wel hun zwembrevet meebrengen. Café De Leeuw Van Vlaanderen ligt aan de Antwerpsebaan 413. (FSE)