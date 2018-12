District wil A12 mee opnemen in Haventracé Alfons Schryvers

Onder de naam “Haventracé” wordt momenteel een investeringsprogramma opgesteld voor een verbeterde, en versterkte, R2 als hoofdontsluiting voor de Antwerpse haven en die het doorgaand verkeer rond de stad stuurt. “De voorgestelde kaart stopt echter aan het knooppunt Antwerpen Haven/Stabroek. Gezien de ingrijpende gevolgen voor de mobiliteit en leefbaarheid, door de te verwachten extra geluidshinder voor inwoners van het district Berendrecht Zandvliet en Lillo, wil ik dat er namens de districtsraad, een brief naar de gouverneur vertrekt met de vraag om ook het gedeelte van de A12 Knooppunt Haven naar de Nederlandse Grens in toekomstige presentaties en documenten te vermelden” zegt districtsraadslid Marc Maes (N-VA). Volgens Marc Maes werd tijdens één van de presentaties al het voorstel voor het traject A102-A12, en de verdere sluiting van de ring via Tijsmans- en Liefkenshoektunnel naar het Waasland, besproken. “Daarbij werd gezegd dat men een harde sturing van het doorgaand verkeer wenst. Jammer genoeg werd tijdens die voorstelling niet ingegaan op de impact die het aantrekken van extra vrachtverkeer, vanuit het zuiden en vanuit het noorden, zal hebben op de leefbaarheid en mobiliteit voor Berendrecht en Zandvliet. We moeten de kans krijgen om onze bezwaren te uiten en te verdedigen”.