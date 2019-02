District viert sportlaureaten Alfons Schryvers

22 februari 2019

Alle sportlaureaten van het district Berendrecht Zandvliet en Lillo werden ontvangen in de concertzaal van het Vrijetijdscentrum. De zaal liep al snel vol met genomineerden en hun familie. Na een toespraak van districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) volgde de filmvoorstelling “Make Belgian great again”. Daarna werden alle genomineerden op het podium geroepen. Elke genomineerde kreeg een herbruikbare drinkbus waarmee de sportraad een duidelijk signaal wil geven en tegelijkertijd wil meewerken aan een beter milieu. Voor alle genomineerden was er nog een bioscoopticket of een vrijkaart voor een voorstelling in het Vrijetijdscentrum. Het is een bewuste keuze van het districtsbestuur om geen verkiezing te houden van sportfiguur van het jaar. Dat zou immers afbreuk kunnen doen aan prestaties van andere atleten. Ook vrijwilligers van verschillende plaatselijke sportclubs werden in de hulde betrokken.