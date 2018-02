District brengt hulde aan alle sportlaureaten 07 februari 2018

Traditioneel zijn in het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo de sportlaureaten in de bloemen gezet. Het ontmoetingscentrum in Zandvliet was gevuld met 42 laureaten vergezeld van familie en kennissen. De genomineerde sporters namen een aandenken in ontvangst. Er zijn ook verdienstelijke leden van sportverenigingen gehuldigd. Steven Janssen van Fietsclub W&TC RafficII, die is overleden op 21 mei 2017, kreeg een postume hulde. Harry Vandenbosh, van Ju-jitsu Club Bushido Zandvliet, werd bedankt als trainer die zich al jaren inzet voor de jongeren van de club. Karel Van Roy, van KFC Berendrecht Sport, is al twintig jaar lid en een onmisbare duivel-doet-al voor de club. Tot slot waren er nog woorden van dank voor Francky Pintens die al twintig jaar trainer is van de doelmannen.





