District bezorgd om wegenwerken 25 april 2018

In het najaar starten in Stabroek werkzaamheden aan de N111. Vanaf de afrit van de A12 tot aan het Piccoloplein wordt de gewestweg een bouwwerf voor minstens een jaar. "Stabroek zal de nodige maatregelen nemen maar de werken zullen ook een impact hebben op de mobiliteit naar Berendrecht en Zandvliet. Daarom moet er overleg komen met Stabroek", zegt districtsraadslid Marc Maes (N-VA). Districtsschepen Rudy Sempels (N-VA) nam al maatregelen. "Er was al overleg tussen de communicatieverantwoordelijke van Stabroek en ons district. Zij zullen tijdig informatie krijgen en in functie daarvan bekijken we welke maatregelen nodig zijn om de hinder voor ons district zo veel mogelijk te beperken." (FSE)