Dirk Daems herverkozen tot voorzitter KVWA Redactie

14 november 2018

13u14 0

Zandvlietenaar, en oud-districtsschepen, Dirk Daems is bij de 3 jaarlijkse verkiezing van de Koninklijke Vereniging der Waterklerken van Antwerpen (KVWA) herverkozen als voorzitter. Dirk Daems is al voorzitter van de vereniging sinds 2004 en daarmee de langst zittende voorzitter in het 97-jarig bestaan van de organisatie. Het nieuwe bestuur is samengesteld uit; voorzitter Dirk Daems (P2F Shipping), ondervoorzitter Erik Van Steenhuyze (Stonehouse Agency Services), secretaris Eddy Van Laere (Lalemant), feestbestuurder Peggy Van Bosch (Belgian Shipping & terminal Services), penningmeester Glenn De Vylder (Boeckmans België) en de commissarissen Alain Meyer (Steder Group), Laurens Lossy (Mariteam Shipping Agencies) en Lorenzo Vindevogel (Evergreen Shipping Agency).