De Polder proeft 13 april 2018

02u55 0

Op zondag 22 april, van 12 tot 19 uur, vindt de derde editie plaats van het gratis culinaire event 'De Polder proeft' op de terreinen van de Monnikenhoeve in de Monnikenhofstraat in Berendrecht. Bezoekers kunnen er allerlei dingen proeven en eventueel kopen of bestellen. Sommige degustaties zijn gratis, voor andere wordt een kleine vergoeding gevraagd. Je kan onder andere proeven van verscheidene wijnen, cava, Belgische bekroonde gin, Belgische onbekende bieren, lokale Zandvlietse streekproducten enzovoort. Dit jaar wordt het gebeuren gecombineerd met een oldtimer-rondrit door de polder. Deze gaat in de voormiddag van start en eindigt aan de hoeve. (FSE)