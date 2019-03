Dave Thys voor de vierde maal koning van de Lollemannen Alfons Schryvers

02 maart 2019

Op de Solftplaats in Berendrecht streden 27 ruiters voor de koningskroon. Na een zware, en spannende, strijd wist Dave Thys (45) uit de Dorpsstraat in Berendrecht de ganzenkop te bemachtigen en zo koning te worden van de Lollemannen van de Nieuwe Gans Berendrecht. Het was de vierde keer dat hij zich de kroon toe eigende. Dave was al koning is 2001, 2011 en 2017. Hij is afkomstig van Ekeren, maar is al 23 jaar lid van de Nieuwe Gans Berendrecht. Hij is getrouwd met Ilse van Walle en heeft twee kinderen; Axel en Merel. De nieuwe koning is technisch bediende. Hij en zijn gezin waren uitzinnig blij met de nieuwe kroon die hem, samen met de mantel overhandigd werd onder de galg door voorzitter Tom Leyten. De nieuwe koning werd tot zeer laat gevierd in het Ganzenhof.