Danny, Marijke en Nick ruimen zwervuil 22 juni 2018

Danny van Reusel, zijn vriendin Marijke De Beuckelaer en zoontje Nick wonen in het Binnenpad in Berendrecht. Onlangs registreerden ze zich bij de stadsmakers en werden ze 'straatvrijwilligers'. Na hun registratie kregen ze een vuilzak, een fluohesje en een verzekering tegen ongevallen en kwetsuren. Sinds kort maken ze geregeld wandelingen in de buurt van het Reigersbos, een stuk van het Gansrijderspad, het Teutenbos en de Berendrechtse dorpsdijk. Daarbij verzamelen ze allerlei sluikstort. Elke wandeling levert bijna een volle vuilzak op. Het gaat meestal om drankblikjes, plastiek, chipszakjes, zakjes en allerlei papier en karton. Eenmaal de zak gevuld mogen zij hem bij een openbare vuilbak plaatsen.





(FSE)