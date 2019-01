Danielle Meirsman is enige verkozene uit Polderdistrict Alfons Schryvers

Danielle Meirsman (N-VA) heeft de eed afgelegd als raadslid in de Antwerpse gemeenteraad. Daarmee is zij de enige verkozene die het district Berendrecht Zandvliet Lillo vertegenwoordigt in de gemeenteraad.

Danielle Meirsman startte haar politieke carrière in 1994, als bureaulid in de toenmalige districtsraad. Later werd ze districtsschepen en maakte ze twaalf jaar deel uit van het districtscollege. Danielle ijverde voor een volwaardig cultuurcentrum in Zandvliet en als districtsschepen introduceerde ze het allereerste vragenhalfuurtje voor de inwoners. Haar politieke loopbaan begon bij de Open Vld. Daarna werd ze raadslid voor het toenmalige Polderbelangen om uiteindelijk bij de N-VA terecht te komen. In 2012 koos Danielle voor de Antwerpse gemeenteraad, waar ze onder meer het voorzitterschap waarnam van de raadscommissie voor Sport en Diamant. In haar thuisdistrict werd ze in 2015 gehuldigd als eredistrictsschepen. Ook in de nieuwe legislatuur blijft Danielle Meirsman de belangen van de Antwerpse polderdorpen, en hun inwoners, verdedigen. “Als kleinste district was het belangrijk om vanop een sterke plaats mee te dingen naar een plek in de gemeenteraad,” zegt Danielle. “Wie het ook was, het district moest een stem hebben in het stadhuis. N-VA Antwerpen heeft ons hierin gevolgd met een verkiesbare plaats op de lijst voor 14 oktober” besluit ze. Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalde ze 1.730 voorkeurstemmen.