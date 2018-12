Coalitiegesprekken verlopen moeilijk Alfons Schryvers

16 december 2018

16u25 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo In het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo zitten de coalitiegesprekken in het slop. De kaarten liggen dan ook moeilijk. N-VA behaalde 6 zetels, de nieuwe formatie PRO2040 sleepte 4 zetels in de wacht, CD&V behaalde slechts 1 zetel en het Vlaams Belang werd met 4 zetels even groot als PRO2040.

Een meerderheid moet minstens 8 zetels tellen op een totaal van 15. Nadat N-VA Polder-voorzitter Rudi Sempels zowel de plaatselijke CD&V-onderhandelaars, als een vertegenwoordiger van PRO2040, voor een gezamenlijk gesprek uitnodigde, hebben afgevaardigden van PRO2040 de onderhandelingstafel verlaten. “PRO2040 liet duidelijk verstaan dat ze niet in een coalitie wensten te stappen waaraan ook CD&V zou deelnemen. PRO2040 kwam dan ook niet samen met CD&V aan de onderhandelingstafel”, zeggen Rudi Sempels en districtsburgemeester Carl Geeraerts. “Nochtans was het de bedoeling om met de drie partijen het draagvlak te vergroten bij de plaatselijke bevolking. We betreuren dat ze niet akkoord konden gaan met ons voorstel. We blijven verder praten met CD&V en tegelijk gaan we ons beraden met ons bestuur.”