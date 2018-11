Clubhuis YCS doet even dienst als kerk om overleden leden te herdenken Alfons Schryvers

26 november 2018

Naar jaarlijkse gewoonte werden bij de Yachtclub (YCS) in Lillo alle leden herdacht die het afgelopen jaar overleden. Gewoonlijk gebeurt dat met een mis in de plaatselijke Sint-Benedictuskerk maar die is vorig jaar uit dienst genomen. “Dit mocht ons niet weerhouden om deze traditie voort te zetten”, zegt Gladys Longueville van de Yachtclub. “We hebben ons clubhuis een beetje anders ingedeeld, een altaar gebouwd, en konden rekenen op inwoner Patrick Demeulenaere die de rol van lector op zich nam.” Alle voorgedragen teksten, en bijhorende muziek, stonden in het teken van de scheepvaart en werden door Patrick zelf geschreven of uitgekozen. Na de herdenking werd in het haventje van Lillo nog een bloemenkrans neergelegd aan het anker. Nadien werden de aanwezigen getrakteerd op koffiekoeken met verse chocolademelk.