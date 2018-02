CD&V op eigen kracht naar verkiezingen 15 februari 2018

De CD&V-afdeling Berendrecht Zandvliet en Lillo trekt in oktober onder eigen naam naar de verkiezingen. In 2012 maakte de partij nog deel uit van Team 2040, maar CD&V veroverde geen enkel zitje en verdween, samen met Open Vld, zes jaar van het politieke toneel. Met een jonge ploeg hoopt CD&V op een terugkeer.





De nieuwe CD&V-kandidatenlijst wordt getrokken door Sandra Suykerbuyk (48) gevolgd door Marcel Paardekam (53). Nick Van Roosbroeck (21) kreeg de derde plaats en is eerste vertegenwoordiger van de plaatselijke jongerenploeg. Sandra Suykerbuyk is afdelingsvoorzitter en medewerker van Antwerps havenschepen Marc Van Peel.





Marcel Paardekam is in de polder vooral bekend als gansrijder van de Zandvlietse veteranen. Hij werd er al vijf keer koning en één keer keizer. Voornaamste punten uit het verkiezingsprogramma zijn onder meer het behoud van de eigenheid van de Antwerpse polderdorpen. Om de problemen met het openbaar vervoer aan te pakken, wil de partij één keer per maand een feestbus inleggen naar feestjes in de omliggende dorpen. (FSE)