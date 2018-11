Carl Geeraerts ontdekt geschiedenis Wiske De Vos de vergeten heldin van de Polder “Bekijken hoe we haar een blijvende hulde kunnen brengen” Redactie

13 november 2018

13u01 0

Tijdens zijn zoektocht naar lokale helden, tijdens de Eerste Wereldoorlog, kwam districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) op het spoor van Wiske De Vos. Deze Berendrechtse dame was een van de organisatoren die brieven, en bevoorrading smokkelde via de elektrische draad op de Belgisch-Nederlandse grens. Nooit kreeg Wiske enige erkenning voor haar vrijwilligerswerk en voor haar latere gevangenschap. Geen decoratie, geen vergoeding, geen vermelding op een of andere gedenksteen.

Als voorbereiding voor zijn gelegenheidstoespraak, naar aanleiding van honderd jaar wapenstilstand, dook Carl Geeraerts, districtsburgemeester van Berendrecht, Zandvliet en Lillo, in de archieven. “Ik was vooral op zoek naar verhalen over hoe gewone mensen de oorlog beleefden en welke opofferingen ze moesten brengen. Zo kwam ik toevallig de familiegeschiedenis tegen van Wiske De Vos. Zij is een voorbeeld van vele moedige oorlogsdaden waar nooit is over geschreven. Daarom wil ik haar graag een eerbetoon brengen en zoeken naar een mannier om haar blijvend te herdenken. Wiske kwam uit Ossendrecht, net over de Nederlandse grens in Noord-Brabant. Daar bracht ze haar jeugd door en voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog trouwde met Gust Klaassen. Het echtpaar ging in Berendrecht wonen in de Schoolstraat in een eenvoudig huis vlakbij de Jongensschool. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er op de grens bij Zandvliet door de Duitsers een draadversperring geplaatst die onder hoogspanning stond. Via een rubberen kastje, dat tussen de draden geplaatst werd, konden mensen pakjes en brieven doorgegeven zodat zij in Nederland terecht kwamen, dat buiten de oorlog bleef”.

Opgepakt

Met de hulp van Wiske gingen veel jongeren langs die weg naar het front in de Westhoek. De soldaten daar werden bevoorraad met brieven van familie en vrienden die eveneens langs de “draad” gesmokkeld werden. “Wiske De Vos was een van de organisatoren, die als vrijwilligster meehielp bij de overbrenging” aldus Carl Geeraerts. “Halfweg de oorlog werd zij door de Duitsers gesnapt en naar Duitsland gevoerd waar zij meer dan twee jaar in de gevangenis doorbracht. Een hard regime. Helemaal op het einde werd zij bij boeren ondergebracht die haar menselijk behandelden op voorwaarde dat zij huishoudelijk- en landbouwwerk deed. Intussen verbleef Gust Klaasen met hun dochter in Berendrecht”.

Graf al verdwenen

Nooit kreeg Wiske enige erkenning voor haar vrijwilligerswerk of voor haar gevangenschap. Geen decoratie, geen vergoeding, geen vermelding op een of andere gedenksteen. Waarom? Omdat zij de Nederlandse nationaliteit had. Ook na haar dood was er vanwege de Belgische staat geen enkele blijk van waardering. Geen zerk, geen erkenning als oorlogsslachtoffer. Haar graf is intussen al lang uit Berendrecht verdwenen. Hierdoor is Wiske de Vos als het ware eveneens zonder enige erkenning van haar oorlogsverdiensten in het niets verdwenen”.