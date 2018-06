Café Berendrecht wordt 'Vermaelenhouse' 16 juni 2018

In het café Berendrecht Sport, aan de Monnikenhofstraat in Berendrecht, wordt het Vermaelenhouse opgericht. De naam verwijst naar Rode Duivel Thomas Vermaelen die zijn carrière begon bij Germinal Ekeren en is uitgegroeid tot een bekend figuur in de Antwerpse polderdorpen. Het café wordt aangekleed met een groot spandoek aan de buitenkant en alle wedstrijden van de Rode Duivels zijn er te volgen op groot scherm. Tijdens de wedstrijden loopt er een 'pintjesactie'. Klanten betalen dan vijf euro voor vier pintjes. Bij iedere goal van de Rode Duivels trakteert de supportersclub Polderboys 1928 op een shot wodka. (FSE)