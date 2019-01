Bijna heel het dorp samen op nieuwjaarsdrink Alfons Schryvers

28 januari 2019

Wat het mini-Scheldedorp Lillo heeft kunnen presteren zullen weinig andere gemeenten hen nadoen. Van de in totaal 49 inwoners waren er maal liefst 39 aanwezig op de traditionele nieuwjaarsdrink voor de bevolking. Dat is bijna 80 procent van de totale bevolking. Plaats van afspraak was café “De 7 Saeligheden” in de Tolhuisstraat. Waard Mil Boriau, en zijn echtgenote Ria, zorgden voor gratis drank en hapjes. Dat werd ondermeer mogelijk gemaakt door de straatmakers van de stad Antwerpen en het districtsbestuur. Ondertussen konden de bewoners rustig napraten. Met haar leeftijd van 78 is Frieda de oudste inwoonster van Lillo. Zij kon echter niet aanwezig zijn omdat ze de nacht voordien naar het ziekenhuis moest maar ondertussen opnieuw herstellende is. De overige afwezige inwoners hadden haast allemaal professionele verplichtingen. Tobin Roymans (6) is de jongste inwoner van Lillo en kwam enkele maanden geleden, samen met zijn ouders, definitief in Lillo wonen. Volgens Jos Van Aerden, inwoner en bezieler van Lillo, wonen er nu ook elf kinderen in Lillo. “Dat cijfer hebben we nog nooit gehaald en doet uiteraard de gemiddelde leeftijd van de inwoners flink dalen. Dat moet nu schommelen rond de 45 jaar”.