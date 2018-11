Bijkomende maatregelen werken Tijsmanstunnel Alfons Schryvers

20 november 2018

11u10 0

Nog tot en met maandagochtend 26 november voert het Agentschap Wegen en Verkeer herstellingen uit aan het wegdek in de Tijsmanstunnel in de tunnelkoker richting Beveren. De eerste dag zorgde de werken voor zware hinder. Bovendien was het voor de wegarbeiders zeer moeilijk werken door voorbijrijdende zware verkeer. Daarom worden er bijkomende maatregelen genomen om te garanderen dat de werken veilig en tijdig afgerond kunnen worden.

Door de zeer beperkte werkruimte, en het feit dat de snelheidsbeperking in de tunnel niet wordt nageleefd, kunnen bepaalde werken niet op een veilige manier snel uitgevoerd worden. Dat leidt tot gevaarlijke situaties en tot vertraging van de werken. Daarom zal tijdens de nachten van woensdag 21 en donderdag 22 november de tunnelkoker richting Beveren volledig afgesloten zijn tussen 19 uur en 6 uur ‘s morgens. Tijdens die nachten zal de aannemer betonankers plaatsen en nieuwe beton storten. Het verkeer wordt dan in beide richtingen door de tunnelkoker richting Stabroek geleid. AWV verontschuldigt zich voor de grote hinder die gepaard gaat met de werken, maar vraagt ook om rekening te houden met de veiligheid van de wegarbeiders. Zij werken dicht bij het voorbijrijdende verkeer en dat vertraagt de voortgang van de werken. Het agentschap wil daarom met aandrang vragen om meteen na de file niet het gaspedaal in te drukken maar de snelheidsbeperking van 50 km/u langs de werf te respecteren. De voortgang van de werken is ook afhankelijk van het weer. Met name de grondtemperaturen moeten hoog genoeg zijn om het beton voldoende snel te laten uitharden. Bij slechte weersomstandigheden is het mogelijk dat de timing wijzigt.