Bestelwagen knalt op truck 04 september 2018

Een bestelwagen is gisterenmiddag ingereden op een vrachtwagen op de A12 richting Nederland. Ter hoogte van het Berendrecht in de haven kon een bestelwagen niet op tijd remmen in de file en knalde op een truck. De bestelwagen kwam klem te zitten onder de vrachtwagen maar er vielen geen gewonden. De vrachtwagenchauffeur parkeerde zich op de vluchtstrook. De bestelwagen, die nog steeds vast zat, werd daardoor mee op de pechstrook getrokken. De rechterrijstrook was tijdelijk versperd worden vanaf Stabroek met een file richting Nederland tot gevolg. Het euvel was na een klein uur alweer van de baan maar het bleef wel nog lang filerijden.





