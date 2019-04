Beeldhouwer krijgt beeldenkamer in museum Alfons Schryvers

16 april 2019

Beeldhouwer François Vannietvelt, uit Berendrecht, kreeg een beeldenkamer in het Poldermuseum aan de Tolhuisstraat in Lillo. Tot en met oktober kunnen bezoekers aan het museum er kennis maken met de werken van Vannietvelt. De grondstoffen die Vannietvelt gebruikt komen allemaal uit de Antwerpse haven. Sommige van zijn beelden zijn gekapt uit eik van bijna anderhalve eeuw oud. De meeste oude eiken balken waren, tot aan de afbraak, steunpilaren van oude houtloodsen in de haven. De kunstenaar werk ook met hout afkomstig uit de droogdokken. De kunstenaar verkocht werken over de hele wereld. Hij schuwt ook de gevoelige thema’s niet en vervaardigde, in opdracht van het district, een beeld dat een plaatsje kreeg op het urnebos. Ook schonk hij het beeld “ de gansrijder” aan het district.