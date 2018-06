Avond over hoogspanningslijn 19 juni 2018

Na de zomer start Elia met werken aan de hoogspanningslijn in Zandvliet. Inwoners krijgen hierover meer uitleg tijdens een infomoment op donderdag 20 juni van 17 tot 20 uur. Bewoners komen er meer te weten over onder meer het doel, de timing van de werken, de werkzaamheden zelf en de mogelijke hinder van het project. De infoavond vindt plaats in het Berendrechtse districtshuis aan de Antwerpsebaan 140. (FSE)