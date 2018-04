Asfalteringswerken Monnikenhofstraat en Antwerpsebaan 06 april 2018

Van woensdag 11 april tot en met vrijdag 13 april voert district Berendrecht-Zandvliet-Lillo asfalteringswerken uit in de Monnikenhofstraat in Berendrecht en de Antwerpsebaan in Zandvliet. De Monnikenhofstraat wordt vanaf het kruispunt Bosstraat/Kruisbos tot en met huisnummer 155 afgesloten voor alle verkeer. De Antwerpsebaan is vanaf de Zandvlietse Dorpstraat tot de Putsebaan niet bereikbaar. Bussen van De Lijn volgen een omleiding en er zijn vervanghaltes voorzien. De haltes Ruytermansweg, Kapelstraat, Zandweg en Antwerpsebaan worden niet bediend. Ook de halte Viswater wordt niet bediend. (FSE)