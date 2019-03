Antwerp Port Epic: als wielertoerist in de voetsporen van de profs Alfons Schryvers

13 maart 2019

11u35 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Op zondag 1 september krijgen wielertoeristen een unieke kans om het parcours van de wielerwedstrijd Antwerp Port Epic zelf af te leggen. Dat parcours is bekend om zijn kilometers lange stroken onverharde wegen en pittige kasseistroken doorheen de Antwerpse polderstreek. Inschrijven kan vanaf nu.

De Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem stippelde drie routes uit waarin de belangrijke elementen van de profwedstrijd vervat zitten: haven, polder, wind, onverharde stroken en kasseien. De route ‘polder’ neemt de deelnemers mee over een tocht van 40 kilometer door de prachtige polderlandschappen van Berendrecht, Zandvliet, Stabroek en Hoevenen met de passage over de onverharde wegen en de kasseistroken die de Antwerp Port Epic beroemd hebben gemaakt.

Wind

Wie de route ‘wind’ kiest, steekt de landsgrenzen over voor een tocht van zo’n 53 kilometer en zal terechtkomen op de prachtige dijken van de Brabantse Wal, waar Mathieu Van der Poel zo’n twee maanden geleden de Nederlandse titel pakte. De langste route duikt de haven in voor een tocht van zo’n 63 kilometer, waar de deelnemers zich een weg banen langs containers en torenhoge kranen. Een combinatie van twee of drie routes is uiteraard ook mogelijk.

Start en aankomstplaats van de drie routes is aan café de Sportduif, Solftplaats 6 in Berendrecht. Daar kan je inschrijven en iets drinken. Parkeren kan op een nabijgelegen weiland in de Oude Papenstraat. Inschrijven kan tussen 7.30 en 10.30 uur. De prijs bedraagt 10 euro, cash te betalen bij inschrijving. Vooraf inschrijven is mogelijk op toertocht@schaalsels.be. Deelnemers kiezen zelf welk type fiets ze gebruiken; racefiets, mountainbike of zelfs een veldritfiets is mogelijk.