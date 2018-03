Ambulancier verongelukt in haven 13 maart 2018

02u44 0

Een 34-jarige man uit Kapellen is gisternamiddag verongelukt op het kruispunt van de Noorderlaan met de Kruisweg in Berendrecht. De motorrijder botste achteraan op een vrachtwagen.





De motard werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis maar daar overleed hij later op de avond.





Het slachtoffer Yves Vanham zou deze maand 35 jaar worden.





Yves Vanham werkte geruime tijd op de spoedafdeling van het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Een jaar geleden stapte hij over naar de ambulancedienst SIWHA in de haven. Hij laat een vrouw en twee kinderen na. (BSB)