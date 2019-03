Al vijfhonderd vrijwilligers ingeschreven voor opruimactie Galgeschoor Alfons Schryvers

05 maart 2019

14u56 1 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Al 500 vrijwilligers hebben zich ingeschreven voor de grote opruimactie in het natuurgebied Galgeschoor op zaterdag 9 maart.

Galgeschoor is een brakwaterschor in de Schelde tussen het polderdorpje Lillo en de Berendrechtsluis. Het is eigendom van het Antwerps Havenbedrijf en van de Vlaamse Waterweg en wordt beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt Antwerpen Noord.

Brakke slikken en schorren zijn zeldzaam in Vlaanderen en zelfs in Europa. Daarom zijn ze internationaal beschermd en behoren ze tot het Europese Natuur netwerk. De periodieke overspoeling door Scheldewater brengt niet enkel voedsel aan voor allerlei planten en bodemdieren maar zorgt voor een ware stroom zwerfvuil. Vooral plastics, in alle vormen en kleuren, blijven achter op de vloedlijn.

Samen met het Antwerps Havenbedrijf, Indaver, de havengemeenschap en heel veel vrijwilligers lukt Natuurpunt er in om jaarlijks vele tonnen plastic uit de rivier te halen. Zaterdag 9 maart is er opnieuw een opruimactie. Met heel veel volk dit keer: meer dan 500 deelnemers hebben zich aangemeld om dit natuurgebied plasticvrij te maken en zo bij te dragen aan een schone Schelde. Alle vrijwilligers worden om 9 uur verwelkomd met koffie. Een uurtje later start de opruimactie. Om 12.30 uur is er een warm hapje en drankje en om 14 uur stopt de opruimactie.