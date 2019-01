Aannemer gooit handdoek in de ring: bouw nieuw jeugdhuis ligt voor onbepaalde tijd stil Alfons Schryvers

09 januari 2019

In het Zandvlietse Armenstraatje ligt de bouw van het nieuwe jeugdhuis voor onbepaalde duur stil. De aannemer heeft de handdoek in de ring gegooid. De stad en het district moeten nu op zoek naar een andere bouwheer. Alleen de funderingen liggen er en wanneer er kan worden voortgebouwd is nog helemaal niet geweten.

De plannen om de plaatselijke jeugd van Berendrecht en Zandvliet een eigen stek te geven zijn al bijna twintig jaar oud. Na verschillende voorstellen bleek telkens de locatie een probleem te zijn. Uiteindelijk kwam het vroegere seniorenlokaal als beste alternatief uit de bus. Het gebouw aanpassen bleek echter duurder te zijn dan een nieuw jeugdlokaal op te trekken. Op de plaats van het vroegere seniorenlokaal, aan het Armenstraatje in Zandvliet, werd dan eind september 2018 de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van het Jeugdhuis 2040. Het project kost 420.000 euro en zou in september van dit jaar de eerste jongeren ontvangen. Deze planning zal zeker niet gehaald worden. Om allerlei redenen heeft de aannemer de handdoek in de ring gegooid en liggen de werken stil.

Lang aanslepen

Het gebouw heeft een oppervlakte van 180 vierkante meter met een zaal van 100 vierkante meter goed voor 120 personen. De zaal is multi-inzetbaar zodat er diverse activiteiten, zoals fuiven en optredens, kunnen plaats hebben. Uniek aan de constructie is dat de buitenruimte in het concept is geïntegreerd en naadloos overloopt in de binnenruimte. Om de plannen alsnog te realiseren moeten de stad en het district nu op zoek naar een nieuwe aannemer. Volgens districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) kan de zoektocht lang aanslepen. “Veel aannemers zijn niet geneigd om een nieuw gebouw op te trekken op de fundamenten van een andere bouwfirma. Daarom bestaat de kans dat de huidige funderingen eerst moeten worden uitgebroken om nadien alles weer op te bouwen. Bovendien moet er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven worden om een andere aannemer te vinden. Het jeugdhuis zal er zeker komen maar een nieuwe timing vastleggen is momenteel onmogelijk”.