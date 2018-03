18-jarige studente kopvrouw N-VA Polder 16 maart 2018

N-VA heeft al een tipje van de sluier gelicht over zijn Polderlijst voor oktober. De amper 18-jarige Laura Adriaenssens, toekomstig rechtenstudente, krijgt de tweede plaats. Lijsttrekker is huidig districtsvoorzitter Carl Geeraerts.





De bekendmaking hing samen met een bezoek van Antwerps burgemeester Bart De Wever aan Zandvliet. Carl Geeraerts legde uit waarom de Berendrechtse Laura Adriaenssens de hoogste vrouw op de lijst zal zijn. "We hebben rekening gehouden met de samenstelling van onze bevolking. We willen de jongeren in Berendrecht en Zandvliet bereiken."





Derde op de lijst is huidig schepen Rudi Sempels. Lijstduwer wordt de ervaren Danielle Meirsman. Zij heeft inmiddels 25 jaar politieke loopbaan op de teller. (PHT)