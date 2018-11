170.000 tulpenbollen gaan in de grond voor Tulpenpluk



05 november 2018

Voor de komende tulpenpluk in 2019 plant het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo dinsdag 170.000 tulpenbollen in verschillende kleuren en soorten op het tulpenveld aan het Booswegske. De tulpen, die volgroeid zullen zijn tegen voorjaar 2019, worden in de beukencollectie van de Bomenbank, aangeplant. Op de evenementenweide vindt in het voorjaar van 2019 de Tulpenpluk plaats. De juiste datum van de Tulpenpluk is afhankelijk van de weersomstandigheden en is nu nog niet gekend. Om de tulpenbollen aan te kopen en te planten, betaalt het district 22.000 euro. Tot midden vorige eeuw was de tulpenpluk in de voormalige polderdorpen een bedrijfstak en vond er een kermisgebeuren plaats naar aanleiding van de oogst. Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de stad Antwerpen willen dit erfgoed graag in stand houden en organiseren daarom elke twee jaar een tulpenpluk. In het voorjaar van 2019 kunnen alle bezoekers een gratis bosje tulpen gaan plukken tijdens het oogstfeest.