170.000 tulpen wachten om geplukt te worden Alfons Schryvers

19 april 2019

11u15 0

Op paasmaandag, 22 april van 10 tot 18 uur, vindt in het Booswegske te Berendrecht de vijfde editie van de Tulpenpluk plaats. Vorig najaar werden er 170.000 tulpenbollen geplant die intussen uitgroeien tot mooie, kleurrijke bloemen. Bezoekers mogen de tulpen zelf plukken en gratis mee naar huis. nemen om er verder van te genieten. Daarnaast staat er onder andere nog een workshop bloemschikken op het programma en is er een groot kinderdorp met een strobalenkasteel, een zandbak, klauterhuisjes en een kinderworkshop. De Tulpenpluk staat zo gelijk aan een dagje vakantie in het polderdistrict. De Tulpenpluk is te bereiken met de boot of met de fiets, langs een gegidste route door de Antwerpse haven. Eens aangekomen mogen bezoekers weer een boeketje tulpen gratis mee naar huis nemen om er daar verder van te genieten. Elke bezoeker mag 10 tulpen plukken. Bezoekers brengen het best zelf een schaar en draagtasje mee. Als dat niet lukt, kunnen ze het ter plekke ontlenen. Nieuw dit jaar is dat op de Tulpenpluk enkel herbruikbare bekers van de stad Antwerpen worden gebruikt; goed voor een kleinere ecologische voetafdruk. Bezoekers betalen een eenmalige waarborg van 2 euro per beker. Bij het inruilpunt krijgen zij hun waarborg terug bij afgifte van de herbruikbare beker. Alle praktische info op www.tulpenpluk.be.