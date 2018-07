1.300 mensen zien gigantisch schip vanop eerste rij 25 juli 2018

Ruim 1.300 mensen verspreid over vier rondvaarten hebben gisteren de Cosco Shipping Universe van dichtbij bewonderd. Port of Antwerp organiseerde speciaal voor de komst van het tweede grootste containerschip ter wereld gratis rondvaarten van twee uur. In een mum van tijd waren alle tickets de deur uit. Ook de vierde extra rondvaart zat al snel volzet. Ook het mooie weer zal daar ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld. Iedereen was onder de indruk van de grootte van het schip toen ze vlak naast de enorme romp voeren. "Pas dan besef je hoe gigantisch dit schip wel niet is", klonk het. (ADA)





