"Opgezwollen dode dieren dreven door straten" POLDERBEWONERS HERDENKEN GROTE OVERSTROMING VAN 1953 ALFONS SCHRYVERS

30 mei 2018

02u25 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Op 1, 2 en 3 juni loopt in Zandvliet een herdenking aan de grote overstroming van 1953, nu 65 jaar geleden. Nog nooit vertoonde originele filmbeelden en persoonlijke getuigenissen van getroffen bewoners vormen een indrukwekkende expo. "Rondvaren tussen dode dieren, dat vergeet je nooit meer."

De watersnood van 1953 vond plaats in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 en werd veroorzaakt door stormvloed in combinatie met springtij, waardoor het Scheldewater tot extreme hoogte steeg en verschillende dijken het begaven. De vloed veroorzaakte grote schade aan de veestapel, woningen, gebouwen en infrastructuur. Honderden hectares vruchtbare landbouwgrond stonden meer dan een maand onder water.





VRT-archief

"Om de gebeurtenis te gedenken organiseert de vzw Het Noorden, met medewerking van het districtsbestuur en de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, een uitzonderlijke tentoonstelling. Van de VRT krijgen we nog nooit vertoonde archiefbeelden van onze polderdorpen" zegt initiatiefnemer Marcel Bartholomeeussen. "We staan ook stil bij wat er al allemaal ondernomen is om in de toekomst een dergelijke ramp te vermijden".





Op de tentoonstelling vertellen polderbewoners Irma Willemsens, Josephine Reynaerts, Louis (Sooi) Cleiren, Henri Van Wellen en Robert Budts de bezoekers over de dramatische gebeurtenissen.





Meer dan een maand

"In Berendrecht brak de dijk door aan Fort Frederik en kreeg Zandvliet een groot deel van het Scheldewater over zich. Zondagmorgen, omstreeks 7.30, luidde in Zandvliet de noodklok om de bevolking te verwittigen. Ruim driekwart van Zandvliet stond blank. Met man en macht begonnen we aan de evacuatie. In een half uur tijd bereikte het water rond de huizen een hoogte van zo'n meter. Heel wat woningen liepen zware schade op. De stroming van het water was zo hevig dat kasseien werden weggespoeld" zegt Louis Cleiren. "Rondvaren tussen,opgezwollen, stinkende dieren vergeet je nooit meer. Om nog levende dieren op te pikken, kon je moeilijk in het water stappen. De prikkeldraad van de weides waren onzichtbaar".





Eb en vloed

Snel starten met het opruimen van slijk en smurrie was onmogelijk zegt Josephine Reynaerts. "Twee keer per dag was er eb en vloed. Het water trok dan uit de woningen om later weer terug te komen. Ge leert leven met de tijd. Bij eb gingen we boodschappen doen en onze zandzakjes controleren. Dat heeft meer dan een maand geduurd". Ook de afhandeling van de schadegevallen was voor veel polderbewoners een lijdensweg. "De meesten kregen nauwelijks een vergoeding. Bovendien waren er verschillende landbouwers die hun ondergelopen akkers een jaar lang niet hebben kunnen bewerken" De tentoonstelling loopt in de Evenementenhal in het Armenstraatje te Zandvliet en is gratis te bezoeken van 10 tot 18 uur.