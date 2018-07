"Natte droom voor loodsen" CONTAINERSCHIP VAN 400 METER LANG LOKT TIENTALLEN SPOTTERS DAVID ACKE

24 juli 2018

02u40 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo De haven heeft gisteren voor de eerste keer de Cosco Shipping Universe mogen ontvangen, met zijn capaciteit van 21.000 containers het grootste schip dat ooit Antwerpen aandeed. Heel wat kijklustigen kwamen een glimp van het gevaarte opvangen.

Er heerste een geladen spanning rond de aanlegsteiger van het polderdorpje Lillo gisterennamiddag. Een zeventigtal kijklustigen stonden klaar om het grootste schip dat de haven van Antwerpen ooit aandeed, te verwelkomen.





Enkelen kozen voor het comfort van een ligstoel in de koele schaduw van de bomen terwijl anderen de warme zon trotseerden op de aanlegsteiger voor het beste zicht. Rond 15.45 uur waren de eerste contouren van de Corso Shipping Universe zichtbaar achter de kerncentrale van Doel. Er werd gewezen en enkele nieuwsgierigen hielden hun verrekijker voor hun ogen om als eerste een glimp van de mastodont op te vangen.





21.237 containers

Wim De Cleen en Veerle Peeters uit Zwijndrecht zijn geen botenspotters van het eerste uur maar voor deze gelegenheid hadden ze toch een fietstocht van een uur over. "Ik werk in de chemische sector dus de haven interesseert me sowieso al. Enkele weken geleden las ik dat de Cosco naar Antwerpen zou komen. En dat wilde ik wel meemaken", vertelt Wim terwijl zijn vrouw het grote schip langzaam ziet naderen. Met een lengte van 400 en een breedte van 58,6 meter is de Cosco Shipping Universe niet letterlijk het grootste dat de haven ooit aandeed maar met 21.237 containers wel het schip met de grootste capaciteit.





Drie sleepboten

Ook Luc Ketelaars is onder de indruk. "Onwaarschijnlijk", fluistert hij tegen zichzelf. Op dat moment is de Cosco goed zichtbaar en maken drie sleepboten zich klaar om het schip te draaien zodat het met de achterkant in het Deurganckdok geleid kan worden. "Dat is voor de veiligheid. Als er zich een incident voordoet, kan het schip zo snel weg", weet Luc, die vroeger chauffeur van het loodswezen was. "Om dit schip hier te krijgen zijn er maanden aan voorbereidingen geweest. Voor loodsen is dit een natte droom hé. Dat zijn mensen die hier een speciale opleiding voor hebben gevolgd. Niet elke loods mag zo'n schip de haven in loodsen," vertelt Luc.





Aan boord, in het kasteel, zoals de stuurcabine genoemd wordt, zitten twee loodsen. Zij kunnen aan de hand van een PPU-systeem het schip tot op de millimeter nauwkeurig manoeuvreren. "En waar nodig krijgen ze hulp van de sleepboten. Zij kunnen het schip snel manoeuvreren in de gewenste positie via contact met de kapitein van het schip." De achterste sleepboot zorgt ervoor dat het schip kan afremmen.





Op één na grootste

En of Luc onder de indruk is. "Dit is echt een gigantisch schip. Het op één na grootste in de wereld. Bovendien is het des te indrukwekkender omdat het de eerste keer is dat zo een schip tijdens laagwater de haven binnenkomt."