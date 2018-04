"Gansrijderspad nu aanpakken" 19 april 2018

Het Algemeen Polders Verbond (APV) doet een oproep aan het Antwerpse provinciebestuur om de toeristische fietsroute 'Gansrijderspad' aan te pakken. De bewegwijzering is in slechte staat en hier en daar ontbreken informatieborden en richtingaanwijzers. Het Gansrijderspad is een fietsroute van 49 km die ook omringende gemeenten aandoet. De fietsroute staat in het teken van het populaire gansrijden in de Antwerpse polderdorpen en loodst fietsers door de polderdorpen Zandvliet, Berendrecht en Stabroek via Kapellen en Putte naar Ossendrecht. Het districtsbestuur zal contact nemen met de provincie. (FSE)