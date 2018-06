Zumba is nieuwste parksport na yoga en tai-chi 05 juni 2018

Het district Berchem pakt deze zomer opnieuw uit met gratis sportlessen in het Brilschanspark, van 5 juni tot 30 augustus. Nieuw is zumba, elke woensdag. Inschrijven hoeft niet, je kunt inpikken wanneer je maar wil.





De tai-chilessen starten op 5 juni en vinden elke dinsdag plaats. De yogalessen beginnen op 7 juni. Je kunt ze elke donderdag volgen. Maar er komt dus een derde parksport bij: elke woensdag, vanaf 6 juni, is er zumba: een danstraining geïnspireerd door Latijns-Amerikaanse muziek en -bewegingen.





Alle lessen starten telkens om 20 uur en duren een uur. Locatie: Brilschanspark, kant Michel Auburtinlaan. (PHT)