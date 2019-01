Yust combineert hotel, appartement en co-working in één pand Dieter Lizen

17 januari 2019

18u46 0 Berchem Het pand is nog niet helemaal klaar maar midden maart zal met Yust (Young Urban Style) een vernieuwend woonproject de deuren openen naast Brouwerij De Koninck. Het wordt een combinatie van een ho(s)tel met stijlvolle loftappartementen voor langere verblijven.

Millennials, de twintigers en dertigers van vandaag, zijn niet meer zo gehaast om af te studeren, een relatie aan te knopen, te trouwen of kinderen te krijgen. Ze willen liever eerst de wereld rondreizen en op verschillende plekken wonen, vooraleer ze zich vastzetten met een eigen huis of appartement. Een wagen delen ze liever dan er zelf een te kopen. Net voor die millennials is de Yust-woonoplossing gesneden brood.

Dit ‘woonhotel’ beschikt over 130 bedden zowel in dorms als verschillende privékamers in een strak design. Je kan zelf kiezen of je slechts enkele dagen blijft of enkele maanden. Ondertussen kan je gebruik maken van gemeenschappelijke delen en diensten zoals een dakterras, deelfietsen, vergaderzalen, een co-workingspace en wasserijservice. In totaal beslaat het hele project zo’n 8.300 vierkante meter.

Het idee voor Yust komt uit de koker van Stéphane Verbeeck, CEO van projectontwikkelaar Gands Group. “Met YUST willen we het gemeenschapsgevoel stimuleren en sociaal isolement in onze samenleving op een atypische manier tegengaan. YUST betekent vrijheid onder de vorm van flexibiliteit,” aldus Stéphane Verbeeck.

De inrichting van het pand is een mix van trendy en klasiek. Terrazzo vloeren, marmeren eettafels en houten kasten in getinte spaanplaat. Bijna alles werd speciaal ontworpen voor Yust en bedacht door het vrouwelijke deco-duo Stephanie Parein en Caroline De Cuyper.

Het pand doet ook dienst als eventlocatie, pop-upspace, restaurant én co-workingplek. Je kan er terecht voor een ontbijt of lunch, after-workdrinks, yogalessen en concerten. In 2020 en in 2021 trekt YUST ook richting Brussel, Gent en Luik. Nadien wil het ook een Europees co-housingnetwork worden, waarbij ‘leden’ hun woning zelfs uitwisselen: spendeer één week in Amsterdam en twee maand in Brussel terwijl je geniet van al het comfort van thuis”, zegt Louis Claes, Concept Development Manager. Voor een maandje Yust moet je wel rekenen op minimum 700 euro.