Wolvenbergpark krijgt opknapbeurt 01 maart 2018

Het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen, Park Wolvenberg, krijgt een opknapbeurt. Binnen Park Brialmont blijft Wolvenberg een natuurgebied waar de natuur haar gang kan gaan. Het gebied ten westen van natuurgebied Wolvenberg wordt omgevormd tot een nieuwe open groene ruimte. De volkstuinen maken daar plaats voor een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Het recreatief natuurpark van Wolvenberg past in het grotere geheel van Park Brialmont dat van de kleinere parken De Villegas, Wolvenberg en Brilschans op termijn één groen geheel zal maken.





Het nieuwe recreatieve natuurpark ten westen van Wolvenberg wordt aangelegd met hoogtes en laagtes. Daardoor ontstaan twee komvormige ruimtes die zorgen voor een aangenamer geluidsklimaat. Die twee kommen zijn de voornaamste verblijfsplekken. De erfgoedwaarde van Wolvenberg wordt in de verf gezet door twee kasseistroken met daarnaast een leeuwenkop. Volgens historisch beeldmateriaal stonden de leeuwenkoppen vroeger aan de twee poortgebouwen van de Brialmont-omwalling. De start van de uitvoering van dit deelproject staat op de planning voor september 2018. Daarna krijgt ook de kant van de Grote Steenweg een stevige opwaardering.