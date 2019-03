Werken nieuwbouw Louise Marie van start ADA

25 maart 2019

Aannemer Vanhout is vandaag gestart met de eerste voorbereidingen voor het nieuwbouwproject op de hoek van de Desguinlei en de Karel Oomsstraat. Vanaf 1 april starten de graafwerken, die tegen een hoog tempo zullen vorderen.

In september 2018 startte CORES Development met de verkoop van nieuwbouwproject Louise Marie. Het project omvat 207 appartementen en penthouses aan de Antwerpse Singel. De appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen, verbonden door een glazen scherm.

Steven Adams, CTO van CORES Development licht de huidige planning toe: “De werken werden in overleg met aannemer Vanhout ingepland. Hierbij werd er getracht de buurt zo min mogelijk te belasten, door bijvoorbeeld zowel een inrit als een uitrit van de site te voorzien. Om het Hertoghepark te vrijwaren wordt er bijvoorbeeld een palenwand tot 30 meter diep voorzien. Voor het bouwverlof in de zomer zou de vloerplaat van de parking (-3) al klaar zijn. Volgens de huidige berekeningen plannen we zo eind dit jaar al bovengronds te zijn. In totaal wordt er zo’n 45 weken gerekend voor de bovengrondse constructiewerken. Daarnaast zullen er ook 3 torenkranen op de site komen om een sneller ritme te garanderen.” De oplevering is gepland eind 2021.