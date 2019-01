Werken Floraliënlaan duren 10 maanden BJS

09 januari 2019

17u35 0 Berchem De Floraliënlaan is aan vernieuwing toe. Het district Berchem is daarom samen met het district Wilrijk begonnen aan de heraanleg. Voorlopig wordt enkel het gedeelte tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan aangepakt.

Op dinsdag 8 januari 2019 ging de aannemer met de werken van start. De districten verwachten dat de werken in totaal ongeveer tien maanden zullen duren. Het verloop van de werken hangt sterk af van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden.

Enkel het deel van de Floraliënlaan tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan wordt heraangelegd. De aannemer werkt in vier fases en begint vanaf de Ringlaan en werkt zo geleidelijk naar de Elisabethlaan.

De zones waar gewerkt wordt, zijn enkel toegankelijk voor voetgangers. Fietsers wordt geadviseerd de omleiding te volgen. Fietsers met een bestemming in de Floraliënlaan kunnen het laatste deel van hun route te voet afleggen.

Er geldt een volledig parkeerverbod in de werfzone en mogelijk ook in enkele omliggende zones. Automobilisten letten daarom best op de tijdelijke signalisatie in de straat en zorgen ervoor dat hun auto op tijd buiten de werfzone staat.