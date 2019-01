Werken aan fietspad Fruithoflaan van start: “Aan waardevolle bomen wordt niét geraakt” BJS

09 januari 2019

De stad Antwerpen en het district Berchem beginnen op woensdag 10 januari met werken aan de Fruithoflaan. Daar komt onder meer een nieuw fietspad in de middenberm. “Maar aan de waardevolle bomen wordt niet geraakt", verzekert het district.

Het nieuwe fietspad zal aan de Grotesteenweg aansluiten op de recent vernieuwde Ringlaan, aan de andere kant takt het aan op de fietssnelweg Mechelen-Antwerpen. In de Fruithoflaan komt het fietspad in de groene middenberm. “Het fietspad wordt zo ingepast dat er geen bestaande waardevolle bomen geraakt worden”, verzekert het district Berchem. “Enkele van deze bomen worden zelfs extra in de schijnwerpers geplaatst met grondspots.”

Vanaf 10 januari start de aannemer met de werken. Dan wordt het kruispunt van de Fruithoflaan met de Roderveldlaan afgesloten en komt er een keerlus zodat het autoverkeer rechtsomkeer kan maken. Fietsers blijven tijdens de werken een vrije doorgang hebben over de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen en kunnen de Fruithoflaan bereiken. Daarna schuiven de werken geleidelijk aan op richting Grotesteenweg. Tijdens de verschillende fases zal er in beide richtingen telkens een rijstrook vrij zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Stad en district maken van de gelegenheid gebruik om ook enkele kruispunten van de Fruithoflaan met de zijstraten te verhogen en te versmallen. Enkel het kruispunt Fruithoflaan - Oogststraat wordt niet verhoogd.