Vuilniswagen komt niet meer ... en toch zetten bewoners vuil buiten Bewoners wijk Groenenhoek in Berchem vinden weg naar ‘sorteerstraatjes' (voorlopig) niet BJS

08 januari 2019

16u56 0 Berchem De vuilniswagen is sinds dit jaar verdwenen uit bepaalde delen van de stad. Maar blijkbaar heeft niet iedereen de weg gevonden naar de gloednieuwe sorteerstraatjes. In de wijk Groenenhoek in Berchem bijvoorbeeld. Daar lagen de voetpaden vandaag bezaaid lagen met afval.

Sinds dit jaar moeten de bewoners van de Groenenhoek in Berchem, delen van Deurne (Kriekenhof en Dorp Noord), het Eilandje (Montevideo en Cadix) en Hoboken (Draaiboom en Vinkevelden) verplicht hun afval kwijt in de zogenaamde ‘sorteerstraatjes’.

De straatjes bestaan uit inwerpzuilen met een deksel en ondergrondse afvalcontainers. Met een sorteerpas of A-kaart kunnen bewoners er hun afval in dumpen. Afhankelijk van de fractie - glas, pmd, papier en karton, restafval of gft - wordt een maximale loopafstand tussen 150 en 300 meter gehanteerd.

Maar blijkbaar is niet iedereen op de hoogte van het nieuwe systeem. In de wijk Groenenhoek in Berchem, waar de vuilniswagen tot vorig jaar in de nacht van maandag op dinsdag langskwam, hadden heel wat bewoners hun vuil tóch buiten gezet. Gevolg: heel wat voetpaden lagen bezaaid met afval.

“Nochtans hebben we de bewoners aan de hand van infomomenten- en brieven goed ingelicht over de komst van de sorteerstraatjes”, zegt Tom Peeters van de stad Antwerpen. “Bij de uitrol van initiatieven zoals de sorteerstraatjes is het niet ongewoon dat niet iedereen vanaf dag één op de hoogte is. We schatten dat het om 5 procent van de bewoners gaat.”

De stad gaat het vuilnis nu een tweetal dagen laten staan en brengt er stickers op aan. “We hopen dat de bewoners hun afval terug binnen nemen en alsnog naar de sorteerstraatjes trekken”, aldus Peeters. “En tegen diegenen die hun vuilnis systematisch blijven buitenzetten, zullen onze diensten doortastender moeten optreden. Die mensen zullen op hun gedrag worden aangesproken.”