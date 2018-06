Voor de donker weer thuis met nieuw festival 15 juni 2018

02u28 0

Het Groen Kwartier in Antwerpen heeft zijn eigen festival beet, het Daylight Delight. DJ Nico Morano en chefaNick Bril gaan komende zondag voor een echt dagfestival. "De dertigers van vandaag hebben kinderen of zijn hard aan het werk, als ze dan weggaan willen ze dat doen in een volledig concept. Wij bieden hen lekker eten én lekker feesten én op tijd thuis zodat iedereen de volgende dag ook fris naar het werk kan. We doen het dan ook speciaal op zondag omdat dat voor velen net een verloren dag is", vertelt organisator en dj Nico Morano.





Daktuin

Het festival vindt plaats op de terreinen van PAKT, zowat de nieuwste hotspot in Antwerpen met zonnige en groene terrassen en een indrukwekkende daktuin waar The Jane alvast kruiden en groenten teelt. Onder andere koffiehuis Cafénation, restaurant Kasserol en bierspecialist Special Belge vestigden zich al op de terreinen en The Jane ligt er naast. Het Daylight Festival brengt al deze zaken samen en zet er met enkele DJ's ook wat beats onder. Onder andere Nico Morano, Maxim Lany en Nick Bril kruipen achter hun draaitafels. Meer info via www.facebook.com/daylightdelight. (NBA)