Volkstuintjes aan Singel behoren definitief tot verleden

Berchem De volkstuintjes aan de Singel in Berchem behoren definitief tot het verleden. Gisteren hadden tuinders een laatste kans om hun spullen op te halen. Vandaag begint de stad met het ontruimen van de tuintjes.

Evelyne Desmedt (43) kwam gisteren afscheid nemen van haar tuintje. Sinds afgelopen zomer vertoefde ze er vaak om te genieten van de zon. "Ik zocht een plek om tot rust te komen en te genieten van de buitenlucht zonder dat je telkens op een terrasje moet gaan zitten. Ik heb geen tuin en dan is zo'n tuintje echt ideaal," vertelt ze.





Bulldozers

Evelyne is een van de gelukkige die een nieuw tuintje kon bemachten bij de volkstuinen Polyfoon, een beetje verder. "Ik diende een aanvraag in en gaf Polygoon op als voorkeurslocatie. Tot mijn eigen verbazing kreeg ik een plekje."





De tuintjes aan de Singel liggen er al even verlaten bij. De meest waardevolle spullen zijn al opgehaald door de tuinders of geplunderd. "Ik kom eens kijken of ik nog iets vind in mijn tuintje. Maar het meeste is al weg. Wat er nu ligt, is vooral afgedankte rommel", weet ze. Vandaag zouden de bulldozers alles platgooien. Er was heel wat commotie over het verdwijnen van de tuintjes. Actiegroepen organiseerden petities maar die zetten geen zoden aan de dijk. De tuinders kunnen wel een nieuwe plek krijgen bij volkstuin Het Prieel aan de Kodderveldlaan. Daar werden ook speciaal nieuwe percelen aangelegd.





Er werden voor hen ook plekjes vrijgemaakt bij de volkstuinen Polygoon en Flora. (ADA)