Voetgangersbrug moet station en kantorencomplex veilig met elkaar verbinden

28 februari 2019

14u25 0 Berchem Om een veilige oversteek te garanderen voor voetgangers en fietsers, zal er een voetgangersbrug geïnstalleerd worden over de Singel tussen Berchem Station en Post X. De brug wordt in de nacht van 8 maart op haar plaats gezet. Het verkeer op de Binnensingel tussen de Borsbeeksebrug en de Posthofbrug wordt dan een tijdlang onderbroken.

Met de nieuwe voetgangersbrug wordt het station Antwerpen-Berchem rechtstreeks verbonden met het binnenplein van Post X. Na het plaatsen van de brug wordt ze aan de kant van Post X aangesloten op de reeds aangelegde helling naar het middenplein. Op het stationsplein worden aansluitend de trap naar de voetgangersbrug geïnstalleerd, later volgt nog de installatie van een lift zodat de brug voor iedereen toegankelijk is.

Verkeershinder

Vanaf 1 maart plaatst de aannemer een tijdelijke fundering voor de brug in de middenberm van de Binnensingel. Hiervoor wordt buiten de spitsuren de linkerrijstrook tussen de Borsbeekse- en de Posthofbrug ingenomen in beide richtingen. Fietsers en voetgangers ondervinden van deze voorbereidende werken geen hinder.

In de avond van 8 maart start dan het plaatsen van de nieuwe brug. Tijdens die werken is er geen enkel verkeer over de Singel zelf mogelijk tussen de Borsbeeksebrug en de Posthofbrug, dit voor zowel auto’s, voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer in de twee rijrichtingen. De onderbreking start vrijdag 8 maart om 22 uur en duurt als alles vlot verloopt tot zaterdagochtend 9 maart om 10 uur.

De opening van de brug is voorzien voor het voorjaar van 2019.